Bakır fiyatları jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleriyle geriledi

Bakır fiyatları, küresel büyümeye ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesiyle hem Londra hem de Şanghay piyasalarında düşüş kaydetti. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,75 gerileyerek ton başına 13.414,5 dolara indi.

Gösterge niteliğindeki bakır fiyatları gün içinde 13.378 dolara kadar düşerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en aktif bakır kontratı ise yüzde 1,5 değer kaybederek 102.910 yuana geriledi. Fiyatlar seans içerisinde 102.640 yuana kadar inerek mayıs başından bu yana en düşük seviyeyi test etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ ENERJİ MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Ortadoğu'da artan tansiyon emtia piyasalarının yönünü belirlemeye devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından İran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Buna karşın ABD Merkez Komutanlığı boğazın kapandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrol fiyatı yüzde 1,57 yükselirken, artan enerji maliyetleri özellikle talebin önemli bölümünü oluşturan imalat sektörünü etkileyerek bakır fiyatları üzerinde baskı yarattı.

ALÜMİNYUM FİYATLARI DESTEK BULDU

Bakırdaki zayıf seyre rağmen alüminyum fiyatları yükseliş gösterdi. LME'de alüminyum yüzde 0,29, SHFE'de ise yüzde 0,4 değer kazandı. Enerji yoğun bir üretim sürecine sahip olan alüminyumda, Orta Doğu'nun küresel ergitme kapasitesindeki önemli payı arz endişelerini gündemde tutuyor.

Öte yandan LME depolarındaki fiziki alüminyum stoklarının yılların en düşük seviyelerinde seyretmesi de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD ENFLASYONU VE FAİZ BEKLENTİLERİ METALLERİ ETKİLİYOR

Makroekonomik tarafta ABD'de mayıs ayı enflasyonu, Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etti. Verilerin beklentilerin altında gelmesi piyasalar tarafından olumlu değerlendirilse de, enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeler yüksek faiz ortamının sürebileceği beklentisini güçlendirdi.

Vadeli işlemler piyasasında yatırımcılar, Fed'in ekim ayındaki toplantısında faiz artırımı ihtimalini yüzde 51,6 olarak fiyatlıyor. Yüksek faiz beklentileri ise endüstriyel metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

DİĞER METALLERDE KARIŞIK SEYİR

LME'de çinko, nikel ve kalay fiyatları sırasıyla yüzde 1,09, yüzde 0,07 ve yüzde 0,58 gerilerken, kurşun yüzde 0,36 yükseldi. Şanghay piyasasında da çinko, nikel ve kalay düşüş kaydederken, kurşun kontratları yüzde 0,56 prim yaptı.

Küresel risk iştahındaki zayıflama ve ekonomik belirsizlikler, başta bakır olmak üzere sanayi metallerinin fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor.