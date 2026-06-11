Avrupa’da faizler 3 yıl sonra ilk kez yükseldi

Avrupa Merkez Bankası ABD-İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle faizlerde 2023 sonrası ilk kez artış kararı aldı.

TÜM FAİZ ORANLARI YÜKSELTİLDİ

AMB'nin kararına göre mevduat faiz oranı yüzde 2,00'den yüzde 2,25'e çıkarıldı. Ana refinansman faizi yüzde 2,40'a yükseltilirken, gecelik borç verme faizi de yüzde 2,65 olarak belirlendi.

Karar öncesinde ekonomistler 25 baz puanlık faiz artışı bekliyordu.

"ENFLASYON RİSKLERİ YUKARI YÖNLÜ"

Banka tarafından yayımlanan karar metninde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü, ekonomik büyümeye ilişkin risklerin ise aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, jeopolitik gelişmeler ve savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Savaşın orta vadeli enflasyon ve büyüme üzerindeki tam etkileri, enerji fiyat şokunun yoğunluğuna ve süresine, ayrıca dolaylı ve ikinci tur etkilerinin ölçeğine bağlı olacaktır."

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

AMB, ekonomik projeksiyonlarında da dikkat çekici değişikliklere gitti.

Buna göre Euro Bölgesi için 2026 yılı enflasyon tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 3'e yükseltildi.

2027 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 2,3'e çıkarıldı.

Çekirdek enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü revizyon yapıldı. Banka, 2026 yılı çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e, 2027 yılı tahminini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e yükseltti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Enflasyon tahminlerini artıran AMB, ekonomik büyüme beklentilerini ise aşağı yönlü revize etti.

Buna göre Euro Bölgesi'nin 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildi. 2027 yılı büyüme beklentisi de yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye çekildi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Kararla birlikte AMB, enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası duruşunu güçlendirmiş oldu. Bankanın güncellenen projeksiyonları, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğine işaret ederken, büyüme görünümündeki zayıflama da dikkat çekti.