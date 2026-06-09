Petrol 93 dolara geriledi

İran ve İsrail'in birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşması, piyasalarda risk iştahını artırırken petrol fiyatları düşüşe geçti.

PETROL NE KADAR OLDU?

Orta Doğu'da tarafların anlaşmaya yakın adımları sonrası Brent petrolü, önceki seanstaki kazanımlarının çoğunu geri verdikten sonra salı günü varil başına 93 dolara doğru geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın her iki tarafa gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Hürmüz Boğazı ABD ve İran'ın uyguladığı ikili abluka altında fiilen kapalı kalmaya devam ediyor.

PETROL PİYASALARI NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde bulunan boş bir petrol tankerinin İran limanına gitmeye çalışarak ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle pazartesi günü ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varılsa bile petrol piyasalarında sorunlar sürecek gibi görünüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi, üretimi durdurulan sahaların yeniden faaliyete geçirilmesinin aylar sürebilmesi ve enerji altyapısının insansız hava araçları ile füze saldırılarında aldığı hasarın onarılması yer alıyor.