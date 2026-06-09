Morgan Stanley’den TCMB için faiz tahmini

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Kurumun yayımladığı raporda, faiz indirim sürecinin ne zaman ve hangi koşullarda başlayacağına dair beklentilerin 2026'nın dördüncü çeyreğine işaret ettiği, bu süreçte ise TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu koruyacağı öngörüldü.

TCMB FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ŞEKİLLENİYOR

Morgan Stanley analizine göre, faiz indirim döngüsünün 2026 yılının son çeyreğinde başlaması ve ilk etapta yaklaşık 200 baz puanlık bir indirimle politika faizinin %35 seviyesine çekilmesi bekleniyor. Kuruluş ayrıca, 2027 yılı sonunda faiz oranının kademeli düşüşlerle %27,50 seviyesine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor.

EKONOMİK BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, Türkiye'de iç talepteki zayıflamanın TCMB'nin temkinli para politikası yaklaşımını desteklediği ifade edildi. Türkiye ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5, çeyreklik bazda ise %0,1 büyüme kaydettiği hatırlatılırken, dayanıklı tüketim harcamalarındaki gerilemeye dikkat çekildi. Özellikle Mayıs ayında binek araç satışlarının yıllık %23,2 oranında düşmesi bu yavaşlamayı destekleyen göstergeler arasında yer aldı.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ VE RİSKLER

Mayıs ayında yıllık enflasyonun %32,6'ya, çekirdek enflasyonun ise %30,4 seviyesine yükseldiği belirtilen raporda, fiyat katılığının sürdüğü vurgulandı. Morgan Stanley ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ihtimalinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu değerlendirdi.

DÖVİZ KURU VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Kurum, yatırım stratejisinde döviz pozisyonlarını tercih etmeyi sürdürdüğünü belirtirken, USD/TRY tarafında kademeli değer kaybı beklentisinin devam ettiğini ifade etti. Yüksek reel faizlerin yabancı yatırımcı ilgisini desteklediği vurgulanırken, piyasada yıl sonu politika faizi beklentisinin yaklaşık %37,5 seviyesinde fiyatlandığı, ancak daha yüksek faiz oranlarının TCMB'ye ek manevra alanı sağlayabileceği kaydedildi.

Morgan Stanley'ye göre TCMB, enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu korumaya devam ederken faiz indirimine en erken 2026'nın son çeyreğinde başlayabilir. Önümüzdeki dönemde büyüme verileri, enflasyon eğilimi ve küresel ekonomik koşullar para politikasının seyrinde belirleyici olacak.