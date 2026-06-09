Gümüş fiyatlarında baskı sürüyor

Gümüş fiyatları, güçlü doların etkisi, Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentiler ve teknik göstergelerdeki zayıflamanın baskısıyla zorlu bir süreçten geçiyor. Buna rağmen uzmanlar, piyasadaki 46,3 milyon onsluk arz açığının uzun vadede fiyatları desteklemeye devam ettiğini vurguluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KRİTİK DENGE: TEKNİK VE TEMEL GÖRÜNÜM ÇATIŞIYOR

Küresel emtia piyasalarında gümüş, teknik görünüm ile temel dinamiklerin birbirine zıt hareket ettiği kritik bir döneme girmiş durumda. Güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, artan sanayi talebi ve büyüyen arz açığı uzun vadeli pozitif beklentileri canlı tutuyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

9 Haziran itibarıyla spot gümüş fiyatı ons başına 68,31 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son dönemde yaşanan geri çekilmelere rağmen fiyatların belirli seviyelerde tutunmayı başardığı görülüyor. Ancak mevcut makroekonomik koşullar, faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken doları güçlendiriyor.

FED POLİTİKALARI VE EKONOMİK VERİLERİN ETKİSİ

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, piyasalardaki faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. Tarım dışı istihdamın 172 bin kişi artması, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'a para politikası konusunda daha geniş bir hareket alanı sağladı.

Önceden faiz indirim beklentileri öne çıkarken, bazı yatırımcıların yıl sonuna doğru faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladığı ifade ediliyor.

ENFLASYON VE SIKI PARA POLİTİKASI BASKISI

ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 3,8, çekirdek enflasyonun ise yüzde 4,1 seviyesinde seyretmesi, Fed'in sıkı para politikası duruşunu destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu tablo tahvil faizlerini yüksek tutarken, değerli metaller üzerinde ek baskı yaratıyor.

ARZ AÇIĞI GÜMÜŞÜ UZUN VADEDE DESTEKLİYOR

Silver Institute tarafından yayımlanan Dünya Gümüş Araştırması'na göre küresel gümüş piyasası üst üste altıncı kez arz açığı veriyor. 2026 yılında bu açığın yüzde 15 artarak 46,3 milyon ons seviyesine ulaşması bekleniyor.

Uzmanlar, bu durumun uzun vadeli fiyat görünümü açısından önemli bir destek unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor.

ÜRETİM KISITLARI VE SANAYİ TALEBİ

Küresel gümüş üretiminin yaklaşık yüzde 70'i, bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu durum, üretimin fiyat artışlarına hızlı tepki verememesine neden oluyor ve arzı sınırlı tutuyor.

Öte yandan gümüşe yönelik sanayi talebi güçlü kalmayı sürdürüyor. Mikroçipler, 5G altyapısı, veri merkezleri ve yapay zekâ teknolojilerinde yoğun şekilde kullanılan gümüş, modern teknolojinin kritik hammaddeleri arasında yer alıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE PİYASA ETKİSİ

ABD-İran arasında yaklaşık 10 hafta önce imzalanan ateşkesin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının normalleşmesi, enerji piyasalarında rahatlama sağladı. Bu durum, Çin gibi büyük tüketicilerin stok yönetimini daha esnek hale getiriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIFLIYOR

Analistler, gümüşte simetrik üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırıldığını ve bunun kısa vadede satıcıların güç kazandığına işaret ettiğini belirtiyor.

KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Teknik analizlere göre ilk önemli destek seviyesi 66,37 dolar olarak öne çıkıyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ikinci destek seviyesinin 63,38 dolara kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.

KISA VADEDE BASKI, UZUN VADEDE POTANSİYEL

Uzmanlar kısa vadede teknik baskının sürebileceğini ancak 46,3 milyon onsluk arz açığının uzun vadeli yatırımcı ilgisini desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.

Bu nedenle gümüşte kısa vadede dalgalı bir seyir beklenirken, uzun vadeli yükseliş beklentilerinin tamamen ortadan kalkmadığı ifade ediliyor.