Büyüme zayıflayacak, enflasyon ve faizler yükselebilir!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel ekonomi sektör görünümünü aşağı yönlü revize etti. Kuruluş, daha önce "nötr" olan görünümü "kötüleşiyor" seviyesine düşürdü.

BÜYÜME ZAYIFLAYACAK, ENFLASYON VE FAİZLER YÜKSELEBİLİR

Fitch tarafından yayımlanan yeni analizde, savaşın küresel ekonomik büyümeyi zayıflatacağı, enflasyonun artacağı ve tahvil getirilerinin yükseleceği öngörüldü. Raporda jeopolitik risklerin de belirgin şekilde arttığı vurgulandı.

Buna karşın küresel ekonomi ve finansal koşulların son dönemde gösterdiği dayanıklılığın, riskleri kısmen sınırladığı ifade edildi.

BÖLGESEL GÖRÜNÜM DE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Kuruluş, savaşın yayılma etkilerini dikkate alarak 5 bölgesel sektör görünümünü de "nötr"den "kötüleşiyor" seviyesine çekti.

Sadece Çin için görünüm yukarı yönlü revize edildi. Güçlü ihracat performansı ve enerji şoklarına karşı görece korunaklı yapısı nedeniyle Çin'in görünümü "nötr" seviyesine yükseltildi.

Raporda, ham petrol stokları, rafineri kapasitesi ve farklı enerji kaynaklarının Çin ekonomisini enerji arz şoklarına karşı desteklediği belirtildi.

ASYA-PASİFİK VE KÖRFEZ EKONOMİLERİ FARKLILAŞIYOR

Analizde, Asya-Pasifik bölgesinin yapay zeka kaynaklı ihracat artışından destek aldığı ancak enerji ithalatına bağımlılık nedeniyle kırılganlığını koruduğu ifade edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ise güçlü bütçe dengeleri ve alternatif ihracat kanalları sayesinde daha avantajlı bir konumda bulunduğu kaydedildi.

Doğu Avrupa'da ise Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gerilimlerinin jeopolitik riskleri yüksek seviyede tuttuğu belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI KÜRESEL EKONOMİYİ BASKILIYOR

Rapora göre yükselen enerji fiyatları, gelişmiş ekonomilerde büyüme üzerinde baskı oluştururken enflasyonist etkileri de artırıyor. Aynı zamanda kamu maliyesi üzerindeki yükün de yükseldiği ifade edildi.

"SAVAŞ SONA ERERSE GÖRÜNÜM İYİLEŞEBİLİR"

Fitch Ratings, ABD-İran savaşının hızlı bir şekilde sona ermesi halinde küresel sektör görünümünün yeniden "nötr" seviyeye dönebileceğini de değerlendirmesine ekledi.