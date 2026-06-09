Bitcoin düşüş sonrası toparlanamıyor

Bitcoin, geçtiğimiz haftada yaşadığı sert değer kayıplarının ardından toparlanmakta zorlanıyor. 9 Haziran 2026 itibarıyla hafif geri çekilme eğilimi gösteren en büyük kripto para birimi, yatırımcıların temkinli tutumu nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda artan risk algısı, dijital varlıklardan çıkışları hızlandırırken, alternatif risk göstergelerine yönelim dikkat çekiyor.

Finansal veri sağlayıcı LSEG verilerine göre Bitcoin, cuma günü son yirmi ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Hafta sonuna girilirken görülen sert satışlar piyasalarda likidite sıkışıklığına yol açarken, yeni haftada gelen sınırlı alımlar kalıcı bir yükseliş trendi oluşturamadı. Uzmanlar, kısa vadeli görünümün henüz net bir dönüş sinyali vermediğini belirtiyor.

STRATEGY HAMLESİ SATIŞ BASKISINI ARTIRDI

Düşüş trendini hızlandıran önemli kurumsal gelişmelerden biri, portföyünde yüksek miktarda Bitcoin bulunduran Strategy şirketinin satış açıklaması oldu. Şirket, 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin satışı yaptığını duyurdu.

Bu durum, kurumsal yatırımcı güvenini zedelerken bireysel yatırımcılar arasında da panik satışlarını tetikledi ve cuma günü satış baskısını artırdı.

Şirket daha sonra pazartesi günü yeniden Bitcoin alımlarına başladığını açıkladı. Ancak bu adım, piyasadaki olumsuz havayı tamamen değiştirmeye yetmedi. Alım hacminin piyasa likiditesine etkisinin sınırlı kalması, fiyatlardaki toparlanmayı baskıladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ETF ÇIKIŞLARI BASKI YARATIYOR

Kripto para piyasalarında fiyatlamaları etkileyen bir diğer önemli unsur ise artan jeopolitik gerilimler oldu. Küresel ölçekteki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.

Özellikle ETF ürünlerinden gerçekleşen sermaye çıkışları, spot piyasadaki satış baskısını artırdı. Bugün ekonomik takvimde piyasaları yönlendirecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu nedenle yatırımcılar, tamamen jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik sinyallere odaklandı.

ABD tahvil getirileri ve dolar endeksindeki hareketler yakından izlenirken, y��kselen faiz oranları getirisi olmayan kripto varlıklar üzerinde ek baskı oluşturuyor.