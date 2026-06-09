Bakır fiyatlarında denge arayışı

Bakır fiyatları, Çin kaynaklı talep zayıflığına ilişkin endişeler ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yarattığı baskıya rağmen, Londra Metal Borsası (LME) stoklarındaki gerilemenin desteğiyle dengeli bir görünüm sergiliyor.

LME'de üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,22 düşüşle ton başına 13.585,5 dolara gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif kontrat yüzde 0,02 yükselerek 104.090 yuana çıktı.

ABD'nin haziran sonunda açıklaması beklenen ithalat tarifeleri öncesinde yatırımcıların metalleri ülkeye yönlendirmeyi sürdürmesi ve küresel stoklardaki azalma, fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Çin'in ham bakır ve bakır ürünleri ithalatının yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşerek 2,01 milyon tona gerilemesi, talep görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırdı. İthalat talebinin önemli göstergelerinden biri olan Yangshan bakır primi de ton başına 64 dolara inerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel büyüme beklentilerini zayıflatması da endüstriyel metaller üzerinde baskı oluşturuyor. LME'de alüminyum, çinko, kurşun, nikel ve kalay fiyatları değer kaybederken, Şanghay piyasasında da alüminyum ve çinko düşüş eğilimini sürdürdü.