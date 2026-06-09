Bakan Bolat: "İslahiye Gümrük Kapısı en kısa sürede açılacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar'ın da katıldığı "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" başlıklı oturumda önemli mesajlar verdi. Bolat, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularına dikkat çekti.

"SURİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ"

Konuşmasında Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, Türkiye'nin temel önceliğinin Suriye'nin devlet yapısının korunması olduğunu vurguladı.

Bolat, "Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK KAPISI İÇİN HAZIRLIK TAMAM

Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlara da değinen Bolat, İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Bolat, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz" diye konuştu.

2030'LU YILLAR İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde uzun vadeli hedeflere de değinen Bolat, ticaret hacminin artırılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Bolat, "Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

TÜRK BANKALARI SURİYE'DE BANKA AÇACAK

Bakan Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE KADER BİRLİĞİMİZ SÖZ KONUSU"

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar: "Türkiye ile kader birliğimiz söz konusu. Her zaman dost olmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Türkiye bizim doğal ortağımızdır. Buna o gözle bakmaktayız"" ifadelerini kullandı.

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