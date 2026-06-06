SPK’dan borsada fiili dolaşım düzenlemesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti.

FİİLİ DOLAŞIM HESABINDA YENİ DÖNEM

SPK bülteninde yayımlanan ilke kararına göre, fiili dolaşımda bulunmadığı kabul edilen pay sahiplerinin, sahip oldukları serbest fon ve özel fon katılma payları aracılığıyla dolaylı şekilde sahip oldukları ortaklık payları da fiili dolaşım hesabı dışında tutulacak.

Böylece şirketlerdeki dolaylı pay sahipliklerinin de fiili dolaşım oranı hesaplamalarına dahil edilmesi sağlanacak.

VERİLER GÜNLÜK OLARAK HESAPLANACAK

Karar kapsamında fiili dolaşımdaki pay adedi ve fiili dolaşım oranı verilerinin günlük olarak yeniden hesaplanması ve kamuya açıklanması uygulamasına geçilecek.

Söz konusu hesaplamalar, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından gerçekleştirilecek.

Yeni sistem sayesinde yatırımcıların şirketlerin gerçek fiili dolaşım oranlarına ilişkin daha güncel verilere ulaşabilmesi hedefleniyor.

YENİ UYGULAMA 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

SPK'nin aldığı karar doğrultusunda yeni yöntemle hesaplanan fiili dolaşım oranları ve fiili dolaşımdaki pay adedi verileri 15 Haziran itibarıyla kullanılmaya başlanacak.

Düzenleme ile birlikte fonlar aracılığıyla gerçekleştirilen dolaylı ortaklık yapılarının da fiili dolaşım hesaplamalarına yansıtılması ve piyasadaki fiili dolaşım verilerinin daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.