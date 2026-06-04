VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Günü yüzde 2,33 değer kaybıyla 16.086 puandan tamamlayan kontrat, akşam seansında da gerilemesini sürdürerek 16.083 puana kadar indi.

Bugünkü açılış seansında ise kontrat, önceki normal seans kapanışına paralel şekilde 16.086 puandan işlem görmeye başladı.

KÜRESEL RİSK İŞTAHI ZAYIF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısı yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Özellikle küresel hisse senedi piyasalarında teknoloji öncülüğünde yaşanan geri çekilme, vadeli piyasalarda da temkinli görünümün korunmasına neden oluyor.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor.

Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satış verileri ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Piyasa uzmanları, teknik açıdan haziran vadeli endeks kontratında 16.000 ve 15.900 puan seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 16.200 ve 16.300 puan seviyeleri direnç olarak izleniyor.

Analistler, söz konusu seviyelerin kısa vadeli yön arayışında yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini kaydediyor.