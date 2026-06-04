Hizmet Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,43 yükseldi.

Veriler, hizmet sektöründe maliyet baskılarının devam ettiğine işaret etti.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda en yüksek fiyat artışı ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü.

Nisan ayında yıllık artış oranları şöyle gerçekleşti:

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: %38,46

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: %34,04

İdari ve destek hizmetler: %32,44

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: %31,79

Gayrimenkul hizmetleri: %31,78

Bilgi ve iletişim hizmetleri: %29,91

Veriler, özellikle lojistik ve taşımacılık maliyetlerindeki yükselişin hizmet enflasyonunu yukarı yönlü etkilediğini ortaya koydu.

AYLIK ARTIŞTA DA ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Nisan ayında aylık bazda da en güçlü yükseliş ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi.

Bir önceki aya göre değişim oranları şu şekilde oldu: