St. Petersburg Ekonomi Forumu başladı

Rusya'nın "Davos'u" olarak anılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), bu yıl 29'uncu kez kapılarını açtı.

"Pragmatik diyalog: İstikrarlı geleceğe giden yol" temasıyla düzenlenen forum, 3-6 Haziran tarihleri arasında St. Petersburg'daki ExpoForum Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

20 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, foruma ilişkin yaptığı açıklamada, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin katılımının beklendiğini söyledi.

Forum kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Haziran'da düzenlenecek ana oturumda konuşma yapması ve katılımcıların sorularını yanıtlaması planlanıyor.

DÜNYA LİDERLERİ VE BAKANLAR FORUMDA

Foruma katılması beklenen isimler arasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da yer alıyor.

Bu yılın onur konuğu ülkesi olarak belirlenen Suudi Arabistan'ın enerji, sanayi, ulaştırma ve finans sektörlerinden geniş bir heyetle temsil edilmesi bekleniyor.

RUSYA KÜRESEL GÜNEY İLE İŞ BİRLİĞİNİ ÖNE ÇIKARIYOR

1997 yılından bu yana düzenlenen forum, son yıllarda Rusya'nın dış ekonomik ilişkilerinde önemli bir platform haline geldi.

Moskova yönetimi, özellikle Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerle ekonomik ilişkilerinin zayıflamasının ardından forumu Asya, Afrika, Orta Doğu ve Küresel Güney ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek amacıyla kullanıyor.

Forum kapsamında Rusya ile katılımcı ülkeler arasında çok sayıda ekonomik ve ticari anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

FORUMUN İLK GÜNÜNDE İHA SALDIRILARI

Ekonomi forumunun başladığı gün St. Petersburg ve çevresinde yaşanan insansız hava aracı (İHA) saldırıları da gündeme damga vurdu.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki altyapı tesislerinin İHA saldırılarının hedefi olduğunu bildirdi.

59 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ise gece boyunca bölge üzerinde 59 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde St. Petersburg'daki bazı petrol rafinerileri ve çeşitli sivil alanlara yönelik saldırıların izleri yer aldı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AKSADI

Saldırılar nedeniyle St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlara geçici kısıtlamalar getirildi.

Rus basınında yer alan haberlerde çok sayıda uçuşun geciktiği bildirildi.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki bazı "önemli hedeflere" yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Zelenskiy, saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmazken, operasyonların Rusya içerisindeki belirli hedefleri kapsadığını ifade etti.