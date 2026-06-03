Piyasalarda gözler ABD’den gelecek kritik verilerde

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki güçlü yükselişin etkisiyle pozitif seyir devam ederken, borsalar rekor seviyelerini yenilemeyi sürdürüyor.

Yatırımcıların teknoloji odaklı hisselere olan talebi, küresel ölçekte risk iştahını destekleyen ana unsur olmaya devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLAMALARI SINIRLI ETKİLİYOR

Orta Doğu'daki çatışmalar piyasalar üzerinde etkisini sürdürürken, teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki baskısını sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirterek, Tahran yönetimine "öyle ya da böyle bir anlaşma yapılması" çağrısında bulundu.

ABD VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Makroekonomik veri tarafında ABD'de JOLTS açık iş sayısı Nisan ayında 731 bin artarak 7 milyon 618 bine yükseldi. Böylece veri, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu veri, ABD iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterirken, Fed'in bir sonraki adımının faiz artışı olabileceğine yönelik beklentileri de destekledi.

PİYASALARDA ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

ABD ve İran arasında olası barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin zayıflaması ve Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Brent petrol yüzde 1,3 artışla 96,4 dolar seviyesine çıktı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,46 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi 99,3 seviyesinde sınırlı düşüş kaydetti.

Altının ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 4.469 dolara inerken, Bitcoin yüzde 1,6 düşüşle 66.590 dolar seviyesine indi.

NEW YORK BORSASINDA REKORLAR GÖRÜLDÜ

New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif görünüm sürerken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelere ulaştı.

Alphabet'in yapay zekâ yatırımları için 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planına rağmen hisseler yüzde 3,8 geriledi.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) güçlü finansal sonuçlarla yüzde 19,5 yükselirken, Marvell Technology hisseleri Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın "bir sonraki trilyon dolarlık şirket" yorumu sonrası yüzde 32,5 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa borsaları da teknoloji hisselerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarının 100 doların altında kalmasının etkisiyle günü pozitif tamamladı.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3,2'ye yükselmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artış beklentilerini güçlendirdi.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Asya piyasaları, New York borsasındaki rallinin etkisiyle genel olarak yükselirken Hong Kong borsası negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 yükselerek rekor kırarken, Şanghay endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ GÜÇLÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,62 artışla 14.200,20 puandan tamamladı.

Dolar/TL kuru 45,94 seviyelerinde yatay seyrederken, piyasaların odağında küresel veri akışı ve merkez bankası mesajları bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı üretici fiyat endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu