Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD'nin bazı ülkelere gümrük vergisi uygulayacağına dair haber akışıyla İspanya hariç negatif seyrediyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi piyasalarda yön arayışını artırırken, ABD'de ticaret politikalarına ilişkin yeni adım beklentileri risk iştahını baskılıyor.

ABD'DEN YENİ GÜMRÜK VERGİSİ SİNYALİ

ABD'de Donald Trump yönetiminin, zorla çalıştırma iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğine dair haberler, küresel piyasalarda risk algısını zayıflattı.

AVRUPA ENDEKSLERİNDE SON DURUM

Saat 10.40 itibarıyla Avrupa piyasalarında Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 624 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 10.368 puana inerken, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.950 puanda seyrediyor.

Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 8.175 puanda, İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 50.371 puanda işlem görüyor.

İspanya IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 18.344 puana çıkarak negatif ayrışıyor.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN TAKİP EDİLİYOR

Analistler, bugün küresel ölçekte hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu ve Fed'in Bej Kitap raporunun piyasalar açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.