ABD’de özel sektör istihdamı mayısta beklentileri aştı

ABD'de özel sektör istihdamı mayıs ayında 122 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

OCAK 2025'TEN BU YANA EN GÜÇLÜ ARTIŞ

ADP Araştırma Enstitüsü tarafından Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, mayıs ayındaki artış Ocak 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Nisan ayına ilişkin veri ise 109 binden 105 bine aşağı yönlü revize edildi.

HİZMET SEKTÖRÜ İSTİHDAMI ÖNE ÇIKTI

Verilere göre istihdam artışı hizmet sektöründe 114 bin kişi, üretim sektöründe ise 8 bin kişi olarak gerçekleşti.

ÜCRET ARTIŞLARI SÜRÜYOR

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgilerine dayanan verilere göre, yıllık ücret artışı mayısta işte kalan çalışanlar için yüzde 4,4 olurken, iş değiştirenlerde yüzde 6,5 seviyesinde kaydedildi.

"İŞGÜCÜ PİYASASI İSTİKRARLI İVMESİNİ KORUYOR"

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, işe alımlara ilişkin değerlendirmesinde, "İşe alımlar mayıs ayında son birkaç yılda görülenden daha geniş tabanlı oldu. İş gücü piyasası, yaz dönemi işe alım sezonuna girerken istikrarlı ivmesini korumaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.