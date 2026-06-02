UBS’ten emtia piyasası için kritik tahmin

İsviçre merkezli banka UBS, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerin emtia piyasalarında oluşturduğu yükselişin kalıcı etkiler yaratabileceğini öngördü.

Banka, altın, petrol ve baz metallerde fiyatları destekleyen temel dinamiklerin güçlü şekilde devam ettiğini bildirdi.

UBS Emtia Analisti Giovanni Staunovo, ABD-İran hattındaki gelişmelerin kısa vadede emtia fiyatlamalarında belirleyici rol oynamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Staunovo, bölgedeki gerilimin özellikle petrol piyasasında fiyatları yukarı taşıdığını ve oynaklığı artırdığını belirtti.

EMTİA PİYASALARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

UBS'nin CMCI endeks verilerine göre geniş emtia sepeti 2026 yılı başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Analistler, bu performansın küresel riskler ve arz-talep dengesizliklerinden destek bulduğunu vurguladı.

PETROL PİYASASINDA ARZ ENDİŞESİ

Raporda, birçok ülkede petrol stoklarının düşük seviyelerde olduğu ve bunun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi. Arz sıkışıklığının devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yeni yükselişlerin görülebileceği değerlendirildi.

ALTINDA UZUN VADELİ GÜÇLÜ GÖRÜNÜM

UBS, altın fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli pozitif beklentisini koruduğunu açıkladı. Küresel borçlanma seviyeleri, ABD bütçe açıkları ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimlerinin altına olan talebi desteklediği belirtildi.

Banka ayrıca, faiz oranlarının yüksek seyri ve güçlü doların kısa vadede baskı yarattığını ancak yıl sonuna kadar altının mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık 1.000 dolar daha yükselebileceğini öngördü.

BAKIR VE ALÜMİNYUMDA ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ

UBS, enerji dönüşümü ve elektrifikasyon yatırımlarının bakır ve alüminyum talebini artırmaya devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda bu metallerde arz açığının derinleşmesinin beklendiği ve bunun fiyatları destekleyeceği ifade edildi.

UZUN VADELİ SENARYO VE YATIRIM ÖNERİLERİ

Analistlere göre 2027 sonrası daha dengeli para politikalarının oluşması dolar üzerinde baskı yaratabilir ve bu durum altına yeniden güçlü talep getirebilir. UBS, altının uzun vadede portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir araç olmaya devam edeceğini vurguladı.

Banka ayrıca yatırımcıların yalnızca altına değil, bakır, alüminyum ve tarımsal emtialara da yönelerek portföylerini çeşitlendirmesi gerektiğini belirtti.

MERKEZ BANKALARI TALEBİ DESTEKLİYOR

UBS, merkez bankalarının altın alımlarının piyasayı destekleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam ettiğini bildirdi. Asya kaynaklı mücevher talebi ve yatırım fonlarının ilgisinin de küresel altın talebini güçlü tuttuğu ifade edildi.