Türkiye’de yılın ilk 5 ayında 1 milyonu aşkın gayrimenkul satıldı

Gayrimenkul satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 13,9 azalırken, en yüksek aylık satış adedi 234 bin 468 ile nisanda görüldü - Aynı dönemde tapu dairelerinde 7,8 milyona yakın işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerden elde edilen harç geliri 87,1 milyar lirayı aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 2025 yılına hızlı başlayan gayrimenkul satışları (konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz), yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

Gayrimenkul satışları bu yıla ise düşüşle başladı. Ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468, mayısta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 gayrimenkul satıldı. En yüksek satış nisanda görüldü.

Gayrimenkul satışları yılın ocak-mayıs döneminde ise 2025'in aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak 1 milyon 29 bin 771'e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 196 bin 100 gayrimenkul satılmıştı. Yılın ilk 5 ayı itibarıyla 2024'te 1 milyon 58 bin 840, 2023'te 1 milyon 161 bin 159, 2022'de 1 milyon 207 bin 785, 2021'de ise 918 bin 918 satış işlemi yapılmıştı.

TAPU DAİRELERİNDEKİ İŞLEM SAYISI 7,8 MİLYONA YAKLAŞTI

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde 7 milyon 786 bin 716 işlem gerçekleştirildi. Bunun 1 milyon 30 bine yakınını satış, 507 binden fazlasını ipotek, yaklaşık 163 binini intikal, 67 bine yakınını düzeltme, 35,4 binini kamulaştırma, 22 binini ayırma, 16,1 binini bağış, 12,2 binini birleştirme, 9,1 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 5,9 milyona yaklaştı.

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 69,5 artarak 87 milyar 112 milyon 415 bin liraya yükseldi. Bunun 82,7 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ RAKAMLARI

Ülke genelinde 2021-2026 yılları ocak-mayıs dönemleri itibarıyla gayrimenkul satışları şöyle: