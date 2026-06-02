TÜİK hanehalkı tüketim verilerini açıkladı

EN ÇOK HARCAMA KONUT VE KİRAYA

Araştırmaya göre Türkiye genelinde tüketim amaçlı yapılan harcamalar içerisinde en yüksek pay yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamalarının oldu. Konut ve kirayı yüzde 20,5 ile ulaştırma harcamaları takip ederken, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının payı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

EN AZ HARCAMA EĞİTİM VE SAĞLIK

Toplam tüketim harcamaları içinde en düşük paya sahip kalemler ise sigorta ve finansal hizmetler, eğitim ve sağlık harcamaları oldu.

Araştırma sonuçlarına göre;

Sigorta ve finansal hizmetler: %0,8

Eğitim hizmetleri: %1,8

Sağlık harcamaları: %2,2

pay aldı.

GELİR ARTTIKÇA ULAŞTIRMA HARCAMALARI YÜKSELİYOR

Gelir gruplarına göre yapılan değerlendirmede, yüksek gelirli hanelerin ulaştırma harcamalarına ayırdığı payın düşük gelirli hanelere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu görüldü.

En yüksek gelir grubunda bulunan haneler;

Ulaştırmaya %25

Konut ve kiraya %25,7

Gıda ve alkolsüz içeceklere %12,4

oranında bütçe ayırdı.

En düşük gelir grubundaki hanelerde ise tablo farklılaştı. Bu grupta yer alan aileler;

Konut ve kiraya %38,7

Gıda ve alkolsüz içeceklere %29,2

Ulaştırmaya %8,6

oranında harcama yaptı.

GELİR KAYNAĞI HARCAMA TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR

Araştırma, hanelerin temel gelir kaynağına göre harcama alışkanlıklarının da değiştiğini ortaya koydu.

Maaş, ücret ve yevmiye geliriyle geçinen haneler;

Konut ve kiraya %26,4

Gıda ve alkolsüz içeceklere %16

Ulaştırmaya %21,9

pay ayırdı.

Müteşebbis geliri elde eden hanelerde ise ulaştırma harcamalarının daha yüksek olduğu görüldü. Bu grupta;

Konut ve kira harcamaları %25,5

Gıda ve alkolsüz içecekler %17

Ulaştırma harcamaları %25,9

olarak kaydedildi.

TEK KİŞİLİK HANELERDE KİRA YÜKÜ DAHA AĞIR

Hane büyüklüğüne göre yapılan incelemede, tek kişilik hanelerin konut ve kira harcamalarına kalabalık ailelere göre çok daha fazla pay ayırdığı belirlendi.

Tek kişilik hanelerde;

Konut ve kira harcamaları %41

Ulaştırma harcamaları %14,4

Gıda ve alkolsüz içecek harcamaları %14,3

seviyesinde gerçekleşti.

Altı ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelerde ise;

Gıda ve alkolsüz içecekler %23,7

Konut ve kira %24,4

Ulaştırma %18,1

pay aldı.

EN FAZLA İSRAF EDİLEN GIDA TAZE MEYVE VE SEBZE

Araştırmada gıda israfına ilişkin veriler de dikkat çekti.

Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grubunun yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebzeler olduğu tespit edildi.

Taze meyve ve sebzeleri;

%32,5 ile ekmek,

%15,1 ile süt ve süt ürünleri

izledi.