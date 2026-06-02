Bitcoin’de sert düşüş

Kripto para piyasaları, artan jeopolitik riskler ve kurumsal yatırımcıların satış hamleleriyle haftaya düşüşle başladı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4,2 değer kaybederek 70.587 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum ve diğer büyük kripto varlıklarda da kayıplar görüldü.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, küresel risk iştahını zayıflattı. Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizliklerin artması, yatırımcıları daha riskli varlıklardan uzaklaştırarak kripto para piyasalarında satış baskısını güçlendirdi.

KURUMSAL SATIŞ SİNYALİ ETKİLİ OLDU

Piyasalar, finansal teknoloji şirketi Strategy'nin gerçekleştirdiği Bitcoin satışıyla da baskı altına girdi. Şirket, 26-31 Mayıs tarihleri arasında ortalama 77.135 dolardan 32 Bitcoin satarak yaklaşık 2,5 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu satış, firmanın Aralık 2022'den bu yana yaptığı ilk Bitcoin satışı olarak kaydedildi.

Analistler, işlem miktarının düşük olmasına rağmen piyasaya "kurumsal geri çekilme" sinyali verdiğini ve yatırımcı güveni üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ALTCOİNLERDE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Bitcoin'deki gerilemeye paralel olarak Ethereum yüzde 1,1 düşüşle 1.986 dolara inerken, BNB yüzde 2,4, XRP yüzde 3,8 ve Solana yüzde 2,8 oranında değer kaybetti.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve kurumsal hareketlerin Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesindeki psikolojik desteğini test ettiğini ifade ediyor. Küresel piyasalarda ise ABD endekslerinin yeni zirveler görmesi, kripto varlıklar ile geleneksel piyasalar arasındaki ayrışmayı artırıyor. Asya borsalarında ise satış ağırlıklı seyir öne çıkarken yatırımcıların odağında Bitcoin'in kritik seviyelerde tutunup tutunamayacağı bulunuyor.