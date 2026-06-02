Altın düştü, petrol yükseldi

Orta Doğu kaynaklı riskler ekonomiler üzerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. ABD-İran görüşmelerinde yaşanan aksaklık petrol ve altın fiyatlarına yansıdı. Altında tablo yeşile dönerken petrol yeniden yükselişe geçti. Peki, fiyatlamalar yurt içi altın piyasalarını nasıl etkiledi? İşte son durum…

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Altın yaşanan gelişmelerin ardından bir önceki seansta düşüşe geçtikten sonra geriledikten sonra 4 bin 500 doların altını gördü. Böylelikle yüzde 1,26 düşüş kaydetmiş oldu. ABD hazine tahvil getirileri de yukarı yönlü hareket etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran, Washington ile iletişimi askıya aldığını açıkladı. Yeni gelişmeyle piyasalarda anında tepki verdi. Jeopolitik risklerin artmasıyla enflasyon ve yüksek faiz endişeleri yükselişe geçti. Piyasalar Orta Doğu kaynaklı risklerin artmasına bağlı olarak yükselen ABD enflasyonu ile yıl sonundan önce bir Fed faiz artırımını fiyatlandırıyor.

Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, "Altın fiyatlarına yönelik yorumunda "Yukarı yönlü hareket açısından en önemli direnç yaklaşık 4.900 dolar seviyesinde görünüyor. Altın 5.000 dolar seviyesinde yeniden güçlü bir şekilde tutunabilirse, uzun vadeli yükseliş dinamikleriyle tekrar uyum sağladığını anlayacağız" dedi. Yatırımcılar yeniden yön bulmak için ABD tarım dışı istihdam ve istihdam raporlarını takip edecek.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın tarafından kaydedilen gerileme sonrasında yatırımcının gözü gram altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 568 liradan işlem gördü.

BRENT PETROLDE TABLO YEŞİLE DÖNDÜ

Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 4'ün üzerinde bir artışın ardından salı günü varil başına 95 dolara yakın işlem gördü. ABD ve İran arasında görüşmelerin sürdürülememesi arz kesintilerine yönelik endişeleri artırırken fiyatları yukarı yönlü destekledi.

İran tarafından gelen bazı haberlerde İran ve bölgesel müttefiklerinin, küresel petrol sevkiyatı için önemli bir alternatif rota olan Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb Boğazı'nın tamamen kapatılmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Yüksek petrol fiyatları, yüksek tahvil getirileri ve güçlenen dolar nedeniyle altını olumsuz etkiledi. Petrol fiyatlarındaki artış, yakıta duyarlı hisse senetlerinde baskıya neden olurken daha güçlü tahvil getirileri, daha güçlü enerji hisseleri ve nakliye sektörüne duyarlı sektörlerde oynaklık görüldü.

ABD hisse senetleri, petrol şokuna rağmen yükselişle kapandı. Teknoloji ve enerji hisseleri, yüksek yakıt maliyetlerine bağlı zayıflığı dengeledi. S&P 500 %0,3 artışla 7.599,96 puana, Dow Jones Sanayi Endeksi %0,1 artışla 51.078,88 puana ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,4 artışla 27.086,81 puana yükselerek rekor kapanışlar gerçekleştirdi. Russell 2000 ise, yüksek borçlanma maliyetlerinin küçük şirketler üzerindeki baskısının devam etmesiyle %0,5 düşüşle 2.905,76 puana geriledi.