ABD ilk çeyrekte tahminlerden daha az büyüdü

ABD ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalarak yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,6 büyüdü. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Bureau of Economic Analysis (BEA) tarafından yayımlanan ikinci tahmin verilerine göre, büyüme oranı ilk öncü rapora kıyasla 0,4 puan aşağı yönlü revize edildi.

Böylece ABD ekonomisinde 2025'in son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,5'lik büyümenin ardından toparlanma eğilimi sürmüş oldu.

REVİZYON AŞAĞI YÖNLÜ GELDİ

BEA verilerine göre aşağı yönlü revizyonun temel nedeni, ithalattaki artış oldu.

Raporda, genel büyümeye katkı sağlayan ana kalemlerin ise ihracat, yatırımlar, tüketici harcamaları ve kamu harcamaları olduğu belirtildi.

Ekonomistler, ithalattaki güçlü artışın net dış ticaret katkısını zayıflatarak büyüme verisinin aşağı çekilmesinde etkili olduğunu değerlendiriyor.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE KARIŞIK TABLO

Büyüme verisiyle birlikte açıklanan fiyat endekslerinde ise sınırlı revizyonlar dikkat çekti.

Gayrisafi yurt içi alımlar fiyat endeksi, ilk tahminde açıklanan yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e aşağı çekildi.

ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise yüzde 4,5 seviyesinde sabit kaldı.

Buna karşın, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yukarı yönlü revize edildi.

FED ÜZERİNDEKİ BASKI SÜREBİLİR

Çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü revizyon, piyasalarda faiz beklentileri açısından dikkatle izleniyor.

Analistler, ekonomik büyümenin sürmesine rağmen çekirdek enflasyonun yüksek kalmasının, Federal Reserve'in para politikası kararlarında temkinli duruşunu korumasına neden olabileceğini belirtiyor.

Veriler, ABD ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ortaya koyarken, enflasyon cephesindeki dirençli görünüm nedeniyle faiz indirimi beklentilerinin ötelenebileceğine işaret ediyor.