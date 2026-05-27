    Apara Ekonomi Fed’den faiz artışı sinyali
    Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:50 Son Güncelleme: 27.05.2026 10:50

    Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin enflasyonu artırabileceğini ve buna karşılık Fed’in faiz artırımlarına yönelebileceğini söyledi. Açıklama, sıkı para politikasının sürebileceğine işaret ederken piyasaların dikkatini Fed’in olası adımlarına çevirdi.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Şube Başkanı ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Neel Kashkari, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarını destekleyen ve "şahin" duruşuyla bilinen Kashkari, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artırabileceğini ifade etti. Bu gelişmelere bağlı olarak Fed'in, gerek görülmesi halinde bir dizi faiz artışına gidebileceğini söyledi.

    Kashkari'nin açıklamaları, küresel enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin para politikası üzerindeki etkilerine dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.