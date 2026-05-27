Brent 95 doların altına geriledi

Petrol piyasalarında yön yeniden diplomasi gelişmelerine çevrildi. ABD ile İran arasında yaşanan karşılıklı gerilim ve saldırı haberlerine rağmen görüşme trafiğinin sürmesi, fiyatlarda düşüşü beraberinde getirdi.

Brent petrol yeniden 95 dolar seviyesinin altına gerilerken, piyasalarda dikkatler Hürmüz Boğazı'na yoğunlaştı.

PETROL FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME

Hafta içinde ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yönelik saldırı iddialarının ardından petrol fiyatları yükselmişti. Ancak diplomatik temasların devam etmesi, piyasada gerilimin daha da tırmanmayabileceği beklentisini güçlendirdi ve fiyatlarda düşüş yaşandı.

BRENT PETROL YÜZDE 95,02 DOLAR

ABD ham petrolü (WTI) yüzde 2 gerileyerek 91,87 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD–İRAN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Uluslararası kaynaklara göre, hafta başındaki çatışma haberlerine rağmen ABD ve İran arasında dolaylı görüşmeler sürüyor. Kırılgan ateşkesin devam ettiği ancak kapsamlı bir anlaşmanın kısa vadede zor olduğu değerlendiriliyor.

ABD'li yetkililer ise, çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasite açılması için bir anlaşmanın kısa sürede mümkün olabileceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ÖNEMDE

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, piyasaların en kritik gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim nedeniyle sevkiyatın savaş öncesi seviyelerin altında kalması, arz tarafındaki kırılganlığı sürdürüyor. Son günlerde bazı gemilerin geçiş yapabilmesi ise yeniden açılma ihtimaline dair iyimserliği artırsa da, sevkiyatların henüz tam normale dönmediği belirtiliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLARI BELİRLİYOR

Uzmanlar, ABD–İran hattındaki gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, diplomatik adımların ise kısa vadede fiyatlarda baskı oluşturduğunu ifade ediyor.