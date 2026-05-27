Altın ve gümüşte dalgalı seyir

ABD ile İran arasında devam eden diplomatik görüşmeler ve Orta Doğu'da yeniden yükselen tansiyon, altın piyasalarında belirsizliği artırmayı sürdürüyor.

Küresel yatırımcılar, jeopolitik riskler ile olası uzlaşma ihtimalini birlikte değerlendirirken altın fiyatları yön arayışını koruyor. Haftanın ilk günlerinde sert satış baskısıyla karşılaşan ons altın, ardından toparlanarak 4 bin 500 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştı.

ABD-İRAN HATTINDA GERİLİM DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, taraflar arasında anlaşma sağlanmasının birkaç gün daha alabileceğini ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurması ve İran'ın F-35 savaş uçakları ile insansız hava araçlarına müdahale ettiği yönündeki iddialar, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Enerji fiyatlarında yaşanabilecek artışın küresel enflasyonu tetikleyebileceği endişesi, merkez bankalarının sıkı para politikalarını sürdüreceği beklentilerini güçlendirdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen altın fiyatları, çatışmaların ilk dönemindeki seviyelerin yaklaşık yüzde 15 altında işlem görmeye devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 27 Mayıs Çarşamba gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 27 Mayıs altın fiyatları…

Gram altın: 6 bin 640 TL

Çeyrek altın: 10 bin 856 TL

Yarım altın: 21 bin 715 TL

Cumhuriyet altını: 45 bin 176 TL

ONS Altın: 4 bin 500 dolar

27 MAYIS GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Peki, gümüş fiyatları 27 Mayıs Çarşamba gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları…