Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,64 değer kaybederek 13.662,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 228,16 puan azalırken toplam işlem hacmi 94,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,51 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,03 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık seyrediyor.

Bugün Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle yurt içi piyasalar erken kapanış yaptı.

Analistler, yarın yurt içi piyasaların Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ve ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.700 ve 13.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.