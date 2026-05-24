Başkan Altay, büyüklerimiz ve kahraman gazilerimiz için "vefa umresi” projesinin müjdesini verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışma ve gönül belediyeciliğinin en anlamlı örneklerinden biri olacak "Vefa Umresi" projesini hayata geçiriyor.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Başımızın tacı büyüklerimiz ve kahraman gazilerimiz; mübarek Kurban Bayramı'nın manevi iklimine yaklaştığımız bu müstesna günlerde, sizlerle güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; 'Gönül Belediyeciliği' anlayışımızın bir yansıması olan 'Vefa Umresi' projemizi hayata geçiriyoruz. Bizler; büyüklerine hürmeti, gazilerine vefayı görev bilen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu anlayışla; imkansızlıklar sebebiyle kutsal topraklara gitme imkânı bulamayan büyüklerimizi ve kahraman gazilerimizi umre ibadetiyle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

BU MANEVİ YOLCULUK ŞEFFAF VE ADİL BİR KURA SÜRECİYLE BELİRLENECEK

"Biliyoruz ki; büyüklerimizin duası, şehrimizin bereketidir. Gazilerimiz de milletimizin onuru, istiklalimizin yaşayan emanetidir" diyen Başkan Altay, "Onlar için sunulan bu imkânı bir lütuf değil; vefa borcumuzun ve toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Şeffaf ve adil bir kura süreciyle belirlenecek bu yolculuk; aynı zamanda dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın güçlü bir nişanesi olacaktır. "Vefa Umresi" projemizin, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren nice hayırlı güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle; yaklaşan mübarek Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Vefa Umresi" projesi ile ilgili detaylara ve başvuru ekranına "vefaumresi.konya.bel.tr" internet adresi üzerinden ulaşılıyor.