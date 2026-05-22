Yabancı yatırımcıdan hisse senedinde 111,5 milyon dolarlık alım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler 15 Mayıs haftasında 284,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Aynı haftada yabancı yatırımcılar, 1,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 110,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alımı yaptı.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku da söz konusu haftada düşüş gösterdi.

8 Mayıs haftasında 45 milyar 832,2 milyon dolar seviyesinde bulunan hisse senedi stoku, 15 Mayıs haftasında 44 milyar 399,7 milyon dolara geriledi.

DİBS STOKU DÜŞERKEN ÖST STOKU YÜKSELDİ

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların Devlet İç Borçlanma Senedi stoku 15 milyar 273,3 milyon dolardan 15 milyar 60,2 milyon dolara indi.

Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları stoku ise 1 milyar 485,1 milyon dolardan 1 milyar 588,9 milyon dolara yükseldi.