Fed’den para politikasında sıkılaşma sinyali

ABD Merkez Bankasının (Fed) Jerome Powell'ın Fed Başkanı olarak başkanlık ettiği Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, faiz artışı ihtimalinin değerlendirilmeye başlandığını gösterdi.

ENFLASYON VE ENERJİ FİYATLARI ENDİŞESİ

Tutanaklarda, enflasyonun kısmen küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiği belirtildi.

Ekonomik aktivitenin genel olarak güçlü bir hızla genişlediğine dikkat çekilen tutanaklarda, istihdam artışlarının ise daha sınırlı kaldığı ve işsizlik oranında son aylarda kayda değer bir değişim görülmediği ifade edildi.

Fed yetkilileri, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırdığı değerlendirmesinde bulundu.

"FAİZLER DAHA UZUN SÜRE YÜKSEK KALABİLİR"

Tutanaklarda, enflasyon göstergelerinin yüksek seyretmeye devam etmesi ve Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkilerine yönelik belirsizlik nedeniyle mevcut sıkı para politikasının beklenenden daha uzun süre korunabileceği vurgulandı.

Bazı üyelerin, dezenflasyon sürecinin yeniden rayına oturduğuna dair güçlü sinyaller alınması veya iş gücü piyasasında belirgin zayıflama görülmesi halinde faiz indirimlerinin uygun olabileceğini savunduğu aktarıldı.

Ancak çoğunluğun, enflasyonun kalıcı şekilde yüksek seyretmesi halinde politika duruşunun daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini değerlendirdiği belirtildi.

FAİZ İNDİRİMİ MESAJI METİNDEN ÇIKARILSIN ÖNERİSİ

Tutanaklarda ayrıca birçok Fed yetkilisinin, toplantı sonrası yayımlanan açıklamalarda gelecekte faiz indirimi beklentisi oluşturabilecek ifadelerin çıkarılmasını desteklediği kaydedildi.

Yetkililer, para politikasına ilişkin risklerin iki yönlü olduğuna işaret ederek enflasyon tarafındaki yukarı yönlü risklerin, istihdam tarafındaki aşağı yönlü risklerle birlikte sürdüğünü değerlendirdi.

"ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU KALICI HALE GETİREBİLİR"

Bazı Fed üyeleri, Orta Doğu'daki çatışmaların kısa sürede sona ermesi ve enerji fiyatlarındaki baskının azalması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indiriminin mümkün olabileceğini savundu.

Bununla birlikte bazı yetkililer ise yüksek enerji fiyatlarının uzun süre devam etmesi ve tarifelerin etkisiyle birleşmesi durumunda enflasyonist baskıların ekonomiye daha geniş şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.

Tutanaklarda, bu durumun enflasyon beklentilerinin kontrolünü zorlaştırabileceği ve Fed'in fiyat istikrarı ile istihdam hedefleri arasında daha büyük bir politika ikilemiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.