ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin’de sert satış baskısı

Bitcoin, 82 bin dolar seviyesine yakın bulunan 200 günlük hareketli ortalamayı aşamayınca yönünü aşağı çevirdi.

ABD'de açıklanan tüketici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3,8'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş, riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasalarda faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve aralık ayında olası bir faiz artışı ihtimalinin yeniden gündeme gelmesiyle Bitcoin fiyatı 77 bin doların altına geriledi.

K33 RESEARCH: GEÇMİŞ DÖNGÜLERLE BENZERLİK DİKKAT ÇEKİYOR

K33 Research tarafından yayımlanan analizde, Bitcoin'in 200 günlük hareketli ortalamadan geri dönmesinin 2014, 2018 ve 2022'de görülen piyasa döngülerine benzer yapısal sinyaller verdiği belirtildi.

Rapora göre önceki dönemlerde yaşanan hızlı toparlanmalar, kaldıraçlı işlemlerde artışa ve ardından sert tasfiyelere neden olmuştu. Ancak mevcut döngünün daha uzun sürdüğüne dikkat çekilirken, Bitcoin'in hareketli ortalamanın altında 189 gün geçirdiği ve bunun geçmiş dönemlere kıyasla daha uzun bir süreç olduğu vurgulandı.

NEGATİF FONLAMA VE ETF ÇIKIŞLARI SATIŞ BASKISINI GÜÇLENDİRİYOR

Türev piyasalardaki veriler de temkinli görünümü destekliyor. Fonlama oranlarının 81 gündür negatif bölgede kalması ve opsiyon piyasasındaki risk göstergelerinin zirve seviyelere yaklaşması dikkat çekiyor. Kurumsal yatırımcı tarafında ise küresel ETP ürünlerinden geçen hafta 24 bin 303 adetlik çık��ş yaşandı. Bu rakam, ABD spot ETF'lerinin işlem görmeye başlamasından bu yana kaydedilen en büyük dokuzuncu beş günlük çıkış olarak öne çıktı.

Özellikle fiyatın ETF maliyet seviyelerine yaklaşmasıyla satışların hız kazandığı ifade ediliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Bitcoin, 77 bin 200 dolar civarında işlem görürken 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamaların hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Buna karşılık 81 bin 845 dolar seviyesindeki 200 günlük üssel hareketli ortalama güçlü direnç konumunu koruyor. Teknik göstergelerde RSI 40'lı seviyelerde seyrederken, MACD göstergesi negatif bölgede kalmaya devam ediyor.

Olası yükselişlerde 78 bin 962 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 74 bin 487 dolar ve 70 bin 785 dolar seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak takip ediliyor.