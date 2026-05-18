Petrol 110 doların üzerine çıktı

Brent petrol fiyatları yükselen riskler ve Orta Doğu sürekli artan gerilim nedeniyle yeniden değer kazanmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapalı kalması küresel arz endişelerini körüklerken petrol fiyatlarındaki artış enflasyon risklerini de canlı tutuyor.

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrol, yüzde 1,98 yükselerek varil başına 111,42 dolara kadar yükselirken ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,43 artışla varil başına 107,98 dolara kadar geldi.

İran ile ABD arasında sorunlar devam ederken Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran için saat işliyor ve hızlı hareket etmeleri gerekiyor, aksi halde geriye hiçbir şey kalmayacak" ifadelerini kullanırken, "ZAMAN ÇOK KRİTİK!" dedi.

İki ülke arasında nisan ayında bir müzakere yapılmış, ancak istenilen barış ortamı sağlamamıştı. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde kapalı tutarken, Trump yönetimi de İran limanlarına yönelik ablukasını sürdürüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) yayımladığı son aylık raporda, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle küresel petrol stoklarının rekor hızda eridiğini açıkladı. UEA raporunda "Süregelen kesintiler ve hızla azalan tampon stoklar, ileride yeni fiyat sıçramalarının habercisi olabilir" açıklamasında bulundu.