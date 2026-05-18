Goldman Sachs’tan altın fiyat tahmini

Goldman Sachs'ın yaptığı değerlendirmede, resmi ticaret verilerindeki eksiklikleri dikkate alacak şekilde güncellenen model sonrası merkez bankalarının altın alımlarına ilişkin tahminlerin yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. Buna göre mart ayında aylık ortalama altın talebi yaklaşık 50 ton olarak hesaplanırken, önceki metodolojide bu rakam 29 ton seviyesindeydi.

Goldman Sachs, jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin etkisiyle merkez bankalarının 2026 yılı boyunca aylık ortalama 60 ton civarında altın alımı yapmasını öngörüyor.

Banka ayrıca, merkez bankaları anketleri ve son küresel gelişmelerin hem resmi kurumlar hem de özel yatırımcılar tarafında altına yönelik güçlü bir talep eğilimine işaret ettiğini vurguladı.

Bununla birlikte Goldman Sachs, kısa vadede piyasalarda yaşanabilecek stres dönemlerinde yatırımcıların likidite sağlamak amacıyla varlık satışına yönelmesi halinde altın fiyatlarında geçici baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.