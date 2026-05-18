Bakır fiyatlarında sert düşüş

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratları yüzde 0,23 düşüşle ton başına 13.524 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise en aktif bakır kontratı yüzde 1,37 kayıpla ton başına 104.360 yuana düştü.

Sanayi metallerinde yaşanan baskının temelinde ABD dolarındaki güçlenme ve Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret eden veriler yer aldı. Öte yandan Brent petrol vadeli kontratlarının 110 dolar seviyesinin üzerine çıkması, enflasyon beklentilerine ilişkin endişeleri artırarak piyasalardaki baskıyı güçlendirdi.

Çin tarafında açıklanan verilere göre fabrika üretimi Nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,1 artış gösterdi. Ancak bu oran, Mart ayında kaydedilen yüzde 5,7'lik yükselişin altında kaldı.

Buna karşın Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır stokları haftalık bazda yüzde 0,38 oranında geriledi.

Diğer sanayi metallerinde de karışık ve ağırlıklı olarak negatif bir seyir izlendi. LME'de alüminyum yüzde 0,14, çinko yüzde 0,40 ve kalay yüzde 0,03 gerilerken; kurşun yüzde 0,15 ve nikel yüzde 0,18 yükseldi.

Şanghay piyasasında ise alüminyum yüzde 1,26, çinko yüzde 0,87, kurşun yüzde 0,67, nikel yüzde 1,01 ve kalay yüzde 3,09 oranında düşüş kaydetti.