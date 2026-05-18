Altın ve gümüş faiz baskısında

Altın fiyatları faiz beklentileri ile baskı altında kaldı. Sıkı para politikalarına devam edileceğine yönelik tahminler güçlenirken Orta Doğu'da düşmeyen tansiyon değerli metal fiyatlamalarını etki altına alıyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın ne kadar oldu?

ALTIN ALIMLARLA TOPARLANDI

Altın, geçen hafta yaklaşık %4 oranında düşüş yaşadıktan sonra pazartesi günü ons başına 4.550 doların altına geriledi. Orta Doğu'da artan gerilim enerji fiyat şoklarını desteklerken yüksek enflasyona yönelik beklentileri değişti. Beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon verisi de faiz indirimleri için FED'in alanını daralttı.

Değerli metal ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki güçlü artıştan da etkilendi. Öte yandan düşen altın fiyatlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların talebi ile altın fiyatları faiz beklentilerine rağmen dengelendi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak gram altın fiyatları değişti. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 667 liraya kadar geldi.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA DARBE ALDI

Gümüş, pazartesi günü ons başına 75 doların altına düştü. Art arda üçüncü seansta da devam eden gerilemede yine enflasyon ve faiz beklentileri etkili oldu.

Öte yandan UBS stratejistleri, endüstriyel talebin azalması ve maden arzının artması nedeniyle gümüş yatırım talebini tahminlerini yıl sonu için 400 milyon ons'tan 300 milyon ons'a düşürdü. Gram gümüş 110 lira civarındaki seyrine devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.646,33

SATIŞ: 6.647,26

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.858,00

SATIŞ: 10.927,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.670,31

SATIŞ: 43.519,32

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 43.299,00

SATIŞ: 43.556,00