Rus ekonomisi 2023’ten sonra ilk kez daraldı

Rus ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,2 küçülerek 2023'ün ardından ilk kez çeyreklik daralma kaydetti.

Rusya Federal İstatistik Servisi tarafından açıklanan öncü verilere göre, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

Açıklanan veri, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından daha önce öngörülen yüzde 0,3'lük küçülme tahmininden daha olumlu gerçekleşti.

Rus ekonomisi en son 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda daralma yaşamış, GSYH yüzde 0,8 düşmüştü.

MART AYINDA TOPARLANMA SİNYALİ

Bakanlığın aylık verilerine göre ekonomide ocakta yüzde 1,8, şubatta yüzde 1,1 daralma görülürken, mart ayında yüzde 1,8'lik büyüme kaydedildi.

Vladimir Putin, ekonomiye ilişkin düzenlenen toplantıda mart ayındaki toparlanmaya dikkat çekerek, "Başlayan olumlu dinamiğin güçlenmesi, daha fazla sektör ve alanı kapsaması yani ekonomik büyümenin daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BASKISI ETKİLİ OLDU

Rus hükümeti ile Rusya Merkez Bankası, son iki yılda hızla yükselen enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomiyi soğutmak amacıyla çeşitli sıkılaştırıcı adımlar uyguluyor.