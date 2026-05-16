Karahan’dan enflasyon mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Konya'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Karahan, toplantıda yaptığı sunumda, 2013 yılından bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, Konya ve bölge illerinde yalnızca 2026 yılında 200, son 5 yılda ise toplam 2 bin 723 firma ziyareti yapıldığını söyledi.

"REZERVLERDE 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE ARTIŞ SAĞLANDI"

Firmalardan elde edilen bilgilerin para politikası kararlarında kullanıldığını ifade eden Karahan, "Konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlar hakkında bilgi ediniyoruz. İletilen beklenti ve önerileri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyoruz. Reel sektör temsilcileriyle çift yönlü bir iletişim kuruyoruz." dedi.

TCMB rezervlerinde 100 milyar doların üzerinde artış sağlandığını belirten Karahan, 143 milyar dolara ulaşan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin ise sıfıra yaklaştığını ifade etti.

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme açısından temel öncelik olduğunu vurgulayan Karahan, "Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa vadeli enflasyon görünümünde jeopolitik risklerin arttığına dikkat çeken Karahan, buna karşın temel mal ve hizmetlerde ılımlı seyrin sürdüğünü söyledi.

Karahan, enflasyonun orta vadede uygulanacak politika duruşuyla şekilleneceğini belirterek sıkı para politikası yaklaşımının devam edeceğini kaydetti.

TCMB'nin politika faizine ilişkin kararlarını enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak belirlediğini ifade eden Karahan, kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığını söyledi.

"GEREKİRSE EK SIKILAŞMA YAPILACAK"

Son dönem gelişmelerinin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirten Karahan, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." dedi.

İç talepte dengelenmenin ve finansal koşullardaki sıkılığın dezenflasyon sürecini desteklediğini vurgulayan Karahan, küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğünü ve jeopolitik risklerin büyüme görünümü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

FİYAT İSTİKRARI REFAH SAĞLAYACAK

Karahan, fiyat istikrarının yatırım, üretim ve uzun vadeli ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını belirterek, "Fiyat istikrarı kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.