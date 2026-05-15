TCMB enflasyon beklentilerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon ve döviz kuru beklentileri yükselirken, büyüme tahminlerinde sınırlı bir gerileme görüldü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkardı. Bu artış, kısa vadeli fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,39'dan yüzde 23,8'e yükselirken, 24 ay sonrası beklenti de yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e çıktı. Uzun vadede 5 yıl sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 11,86 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, tek haneli enflasyon hedefinin piyasa beklentileri içinde henüz güçlü bir karşılık bulmadığını gösterdi.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE YATAY SEYİR

Katılımcıların BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı gecelik faiz beklentisi yüzde 40 seviyesinde sabit kaldı. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise yüzde 37 olarak ölçüldü.

Bu görünüm, piyasanın kısa vadede faizlerde belirgin bir değişim beklemediğine işaret etti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Dolar/TL tarafında da yukarı yönlü güncelleme görüldü. Yıl sonu kur beklentisi 51,23 TL'den 51,57 TL'ye yükselirken, 12 ay sonrası beklenti 53,62 TL'den 54,69 TL'ye çıktı.

Bu artış, enflasyon beklentilerindeki yükselişle birlikte kur tarafında da kademeli değer kaybı beklentisinin sürdüğünü ortaya koydu.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

GSYH büyüme beklentileri tarafında ise daha ılımlı bir görünüm oluştu. 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e gerilerken, 2027 yılı için beklenti yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Genel tablo, piyasa katılımcılarının enflasyon ve kurda yukarı yönlü riskleri daha belirgin gördüğünü, büyümede ise sınırlı bir yavaşlama öngördüğünü gösterdi.