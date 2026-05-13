TCMB Mart ödemeler dengesini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER

Verilere göre, Mart 2026'da cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 3 milyar 886 milyon dolarlık açık verdi.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon dolar olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış verilere göre ise cari açık yaklaşık 39,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret dengesindeki yıllık açık ise 77,8 milyar dolar oldu.

HİZMETLER DENGESİ CARİ AÇIĞI SINIRLADI

Mart ayında hizmetler dengesi 2 milyar 592 milyon dolar net giriş sağladı. Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 627 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 2 milyar 246 milyon dolar net gelir elde edildi. Yıllık bazda hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verdi.

Buna karşın birincil gelir dengesi 23,8 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,1 milyar dolar açık verdi.

PORTFÖY ÇIKIŞLARI VE REZERVLERDE SERT DÜŞÜŞ

Mart ayında finans hesabında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Portföy yatırımlarından 14 milyar 800 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) sırasıyla 1 milyar 79 milyon dolar ve 6 milyar 399 milyon dolar net satış yaptı.

Doğrudan yatırımlarda da 212 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Resmi rezervlerde ise 43 milyar 420 milyon dolarlık net azalış yaşandı. Yıllıklandırılmış verilere göre net rezerv azalışı 52,5 milyar dolara ulaştı.

FİNANSMAN KALEMLERİ

Cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar dolar, krediler 38,6 milyar dolar ve ticari krediler 3 milyar dolar katkı sağladı. Buna karşın portföy yatırımları ve mevduat hareketleri finansmana negatif etki yaptı. Net efektif ve mevduatlar kalemi ise 19,7 milyar dolar olumsuz katkı verdi.

GAYRİMENKUL VE KREDİ HAREKETLERİ

Mart ayında yurt dışı yerleşikler Türkiye'de 243 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaparken, yurt içi yerleşikler yurt dışında 187 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Kredi tarafında bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ve 1 milyar 190 milyon dolar net kullanım yaparken, Genel Hükümet 22 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.