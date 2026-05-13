    Mart ayında tavuk ve yumurta üretimi arttı
    Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:22

    TÜİK tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi mart ayında yükselişini sürdürdü. Mart ayında tavuk eti üretimi 232 bin 63 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 920 milyon 705 bin adet olarak gerçekleşti. Böylelikle yumurta üretiminde 2022'den bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı.

    YILLIK BAZDA ÜRETİM ARTIŞI DEVAM ETTİ

    Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,6 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,1 yükseldi. Aynı dönemde tavuk eti üretimindeki artış ise yüzde 0,2 oldu.

    Ocak-mart dönemine bakıldığında da artış eğilimi sürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 16,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,3 ve tavuk eti üretimi yüzde 2,3 arttı.

    AYLIK ÜRETİMDE DE YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

    Şubat ayında 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi, mart ayında yüzde 1,9 artışla 232 bin 63 tona çıktı. Tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki ay kaydedilen 1 milyar 820 milyon 502 bin adetten yüzde 5,5 yükselerek 1 milyar 920 milyon 705 bin adede ulaştı.