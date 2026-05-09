Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’da üst düzey atama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla ekonomi yönetiminde dikkat çeken değişikliklere gidildi.
SPK BAŞKANLIĞINA MAHMUT SÜTCÜ ATANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nda önemli görev değişiklikleri yapıldı.
Buna göre, SPK Başkanlığı görevine mevcut ikinci başkan Mahmut Sütcü getirildi. SPK İkinci Başkanlığına Ahmet Aksu atanırken, kurul üyeliğine ise Yusuf Sünbül seçildi.
TÜİK BAŞKANLIĞINA MEHMET ARABACI GETİRİLDİ
Atama kararları kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine de Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.
TCMB BAŞKAN YARDIMCILIĞINA YUSUF EMRE AKGÜNDÜZ
Karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da yeni bir atama yapıldı.
Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın yerine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.