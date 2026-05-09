Giriş Tarihi: 9.05.2026 08:53 Son Güncelleme: 9.05.2026 10:39

Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'da üst düzey atama

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ekonomi yönetiminde önemli değişimlere imza atıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na Mahmut Sütcü getirilirken, TÜİK Başkanlığı'na Mehmet Arabacı getirildi. Yaş haddi nedeniyle görevden ayrılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın yerine ise Yusuf Emre Akgündüz atandı.