Çin’in ihracatı Orta Doğu krizine rağmen rekor kırdı

Çin'in ihracatı, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel ekonomide yarattığı baskıya rağmen nisan ayında güçlü bir performans sergileyerek aylık bazda rekor seviyeye ulaştı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından açıklanan Nisan 2026 dış ticaret verilerine göre, ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 14,1 artışla 359,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 25,3 artarak 274,6 milyar dolar oldu.

Nisan ayında dış ticaret fazlası 84,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece mart ayında kaydedilen 51,1 milyar dolarlık fazla belirgin şekilde aşılmış oldu.

KÜRESEL DALGALANMALARA RAĞMEN GÜÇLÜ PERFORMANS

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'da derinleşen savaş ortamı, enerji ve lojistik maliyetlerinde ciddi artışlara yol açtı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde yaşanan aksaklıklar küresel ticaret üzerinde baskı oluşturdu.

Buna rağmen Çin'in ihracatının rekor seviyeye ulaşması, ülke ekonomisinin küresel dalgalanmalara karşı direnç göstermeyi sürdürdüğüne işaret etti.

İhracattaki yıllık artış oranı mart ayında yüzde 2,5 seviyesindeyken nisanda çift haneye çıktı. İthalattaki yükseliş ise marttaki yüzde 27,8'lik artışın altında kalsa da güçlü görünümünü korudu.

ENERJİ MALİYETLERİ İTHALATI BÜYÜTTÜ

Nisan ayında ithalattaki yükselişte enerji ve ham madde fiyatlarındaki artış etkili oldu. Çin bu dönemde 38,4 milyon ton petrol ithal etti.

Petrol ithalat hacmi yıllık bazda yüzde 20 gerilemesine rağmen, fiyat artışlarının etkisiyle ithalatın parasal değeri yüzde 13,2 yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL TİCARET İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde kesintiye uğraması, enerji piyasalarında tedirginliğe neden oldu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran boğaz, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca dünya sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'u bu güzergâh üzerinden gerçekleştiriliyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i ile sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden ülkeye ulaşıyor.

Uzmanlar, boğazdaki tanker trafiğinde yaşanan kesintilerin küresel petrol arzında aksamalara ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskıya neden olmaya devam edebileceğini belirtiyor.