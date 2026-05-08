Türkiye’nin finansal varlıkları 220 trilyon liraya ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin Finansal Hesaplar Raporu'nu yayımladı. Rapora göre yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon liraya, yükümlülükleri ise 232 trilyon liraya yükseldi.

NET FİNANSAL POZİSYON AÇIĞI GERİLEDİ

Raporda, Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 19,1 seviyesine gerilediği belirtildi.

Bu gelişme, ekonomideki finansal açık görünümünde sınırlı iyileşmeye işaret etti.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, toplam ekonominin önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 1'i oranında net borç veren konumunda bulunduğu, 2025'in son çeyreğinde ise GSYH'nin yüzde 3,4'ü oranında net borç alan konuma geçtiği görüldü.

HANEHALKINDA MEVDUAT AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançolarına göre: Hanehalkı ve dünyanın geri kalanı alacaklı pozisyonda, Finansal olmayan kuruluşlar ile genel yönetim ise borçlu pozisyonda yer aldı

Hanehalkının finansal varlıklarında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 54'lük payla öne çıktı. Hanehalkı yükümlülüklerinin ise büyük bölümünü krediler oluşturdu.

ŞİRKETLERDE ÖZ KAYNAK AĞIRLIĞI ÖNE ÇIKTI

Rapora göre finansal olmayan kuruluşların varlık ve yükümlülük yapısında hisse senedi ve öz kaynak kalemleri belirleyici oldu.

Finansal olmayan kuruluşların:

Finansal varlıklarında yüzde 51

Yükümlülüklerinde ise yüzde 48

oranında hisse senedi ve öz kaynak ağırlığı bulunduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN BORÇLULUK ORANI DÜŞÜK SEVİYEDE

TCMB raporunda, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borçluluk oranının uluslararası karşılaştırmalarda düşük seviyelerde kaldığına dikkat çekildi.

Kredi ve borçlanma senetlerinden oluşan toplam borcun GSYH'ye oranı, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 93 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki çeyreğe göre sınırlı düşüş gösterdi.