TÜİK Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Sanayi Üretim Endeksi yıllık bazda yüzde 1,1 aylık bazda ise yüzde 0,8 azaldı.

EN SERT DÜŞÜŞ MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARINDA

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde en sert düşüş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe görüldü. Söz konusu sektörde endeks mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 geriledi. Aylık bazda gerileme ise yüzde 1,6 seviyesinde.

İMALAT SANAYİDE ZAYIF GÖRÜNÜM

İmalat sanayinde de zayıf görünüm devam etti. İmalat sanayi sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 1,3, aylık bazda yüzde 1,1 gerileme kaydetti.

ENERJİ SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Buna karşın enerji tarafında yükseliş dikkat çekti. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe endeks yüzde 5,8 artış gösterdi. Sektörde üretim mart ayında bir önceki aya göre ise yüzde 3,9 arttı.

Veriler, sanayi üretiminde genel görünümün zayıfladığını ortaya koyarken, enerji üretimindeki artışın toplam daralmayı sınırladığı değerlendiriliyor.