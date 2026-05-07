    Merkez Bankası rezervleri belli oldu!
    Giriş Tarihi: 7.05.2026 14:52

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165 milyar 483 milyon dolar oldu.

    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, 1 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan'da 60 milyar 951 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 218 milyon dolar azalışla 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara indi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 1 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalışla 171 milyar 52 milyon dolardan 165 milyar 483 milyon dolara geriledi.

    TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    1.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    24.01.202568.23299.328167.560
    14.02.202572.475100.677173.152
    21.03.202574.78588.328163.114
    04.04.202576.42277.838154.261
    30.05.202583.16470.026153.190
    13.06.202586.54372.744159.289
    25.07.202585.22386.625171.848
    29.08.202587.32691.031178.357
    05.09.202590.93189.176180.107
    17.10.2025111.16987.273198.442
    14.11.2025107.38980.043187.432
    26.12.2025116.89476.978193.872
    30.01.2026133.75384.405218.158
    13.02.2026132.19979.586211.784
    06.03.2026134.70762.770197.478
    19.03.2026116.16661.292177.458
    27.03.2026100.04955.290155.339
    03.04.2026103.22958.417161.645
    10.04.2026106.84764.067170.915
    17.04.2026112.64761.821174.467
    24.04.2026110.10160.951171.052
    01.05.2026108.88356.600165.483


    Kaynak: AA