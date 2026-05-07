Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Türkiye’nin bağımsız bir gelecek inşa etmesi yerli ve milli enerji teknolojileriyle mümkündür

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon PV'nin G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu.

Kalyon PV'nin Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu konuşmasında şunları söyledi:

Bugün, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuyla yaktığımız meşaleyi daha da ileriye taşımanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Son 10 yılda ülkemizdeki enerji dönüşümün en önemli kilometre taşlarından biri, 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Kalyon PV fabrikamızdır. Biz bu tesisi yalnızca üretim yapmak için değil, milli teknolojiyi geliştirmek, yüksek katma değerli üretimi ülkemize kazandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kurduk.

"ENERJİ ÜRETİMİNDE MALİYET AVANTAJI VE PERFORMANS ARTIŞI ELDE EDECEĞİZ"

Yakın coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşların, enerji güvenliğinin ne kadar hayati olduğunu açıkça gösterdiğini vurgulayan Kalyoncu sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi; ancak yerli ve millî enerji teknolojileriyle mümkündür. Biz yeni tesisimizle birlikte Türkiye'de ilk kez G12R boyutunda TOPCONPlus teknolojisiyle güneş hücreleri üreterek yüksek verimlilik ve ileri teknoloji ile aynı alandan daha fazla enerji üretimi sağlayacağız. Böylece enerji üretiminde maliyet avantajı ve performans artışı elde edeceğiz."

Kalyoncu: "Yaklaşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımla birlikte; Kalyon PV'nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 GW seviyesine ulaşmaktadır. Kalyon ailesi olarak enerji sektöründeki yatırımlarımızla; yüksek katma değerli üretimi ülkemizde gerçekleştiriyor, ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına güçlü katkılar sunmaya devam ediyoruz."

500 BİN HANENİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK GÜCE SAHİP

Kalyon PV'nin yaklaşık 55 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni tesis, 1,1 GW güneş hücresi üretim kapasitesiyle 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip.

Saniyede 8 yarım hücre üretimiyle günlük yaklaşık 620 bin adet kapasiteye ulaşılıyor.

Tesiste üretilen ürünlerin enerji üretimleriyle yılda 1,5 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuluyor.

