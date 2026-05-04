TÜİK açıkladı: Yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ÜFE verilerine göre;

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,59 arttı, aylık %3,17 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,48 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %30,36 arttı



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %40,42 artış, imalatta %30,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,19 artış ve su temininde %38,26 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %26,49 artış, dayanıklı tüketim mallarında %29,75 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,57 artış, enerjide %33,15 artış ve sermaye mallarında %24,70 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %3,59 arttı



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %9,84 artış, imalatta %3,59 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %4,96 azalış ve su temininde %2,02 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,48 artış, enerjide %4,84 artış ve sermaye mallarında %1,67 artış olarak gerçekleşti.