Mevduat faizleri yükselişini sürdürüyor

Mevduat faizleri adım adım değer kazanmaya devam ediyor. Son olarak 2025 yılının yaz aylarında rekor seviyelere gelen mevduat faizleri yatırımcısını güldürmeyi sürdürüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ SABİT BIRAKTI

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası açıklama metninde "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 arttı. Yıllık enflasyon ise %32,37 oldu. Nisan ayında önceki aylara göre yüksek gelen enflasyon sonrası faiz kararlarının nasıl şekilleneceği de merak edildi.

Bir sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı 11 Haziran 2026'da yapılacak. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber petrol fiyatlarının seyrinin alınan kararlarda etkili olması bekleniyor.

TAHVİL FAİZLERİ DE YÜKSELDİ

Öte yandan devlet tahvil faizleri de yükseldi. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 41,22 düzeyinde seyrederken 5 yıllık tahvil faizleri yüzde 38,39, 10 yıllıklar ise yüzde 34,24.

MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Bazı özel bankalarda yüzde 45'te bulunan mevduat faizleri yatırımcılar için cazip bir getiri sağlayabiliyor. Yüzde 45 faizle 1 milyon liranın getirisi 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.