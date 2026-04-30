Küresel piyasalarda gözler ECB ve BoE’nin faiz kararına çevrildi

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve ABD ile İran arasında henüz uzlaşıya varılamamasının etkisiyle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum geleceğe dönük olarak küresel ekonominin istikrarı ve sağlığını tehdit ediyor.

Yükselmeye devam eden enerji maliyetleri enflasyon ve büyüme açısından riskleri artırırken, merkez bankalarının temkinli duruşlarını sürdürmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar ülkeye yönelik deniz ablukasının süreceğini açıkladı.

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Fed'in dün açıkladığı para politikası kararı da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Bankanın açıklamasında, "Orta Doğu'daki gelişmeler, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek düzeyde seyretmesine katkıda bulunuyor." ifadesi kullanıldı. Ayrıca Fed Başkanı Powell, görev süresi 15 Mayıs'ta sona erdikten sonra henüz belirli olmayan bir süre boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan, dün ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi, Başkan Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'u onaylayarak süreci nihai oylama için Senato Genel Kurulu'na taşıdı.

ABD'DE BİLANÇO SEZONU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kurumsal tarafta ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunuyor. Bugün Apple, finansal hizmet sağlayıcısı Mastercard, ilaç üreticisi Eli Lilly ve Merck'in ilk çeyrek finansal sonuçları takip edilecek.

Dün açıklanan bilançolara göre ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet, Amazon, Meta ve Microsoft'un gelir ve karları, ocak-mart döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81 artışla 62,6 milyar dolara ulaştı. Amazon'un net karı da yılın ilk çeyreğinde yüzde 77 artarak 30,3 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Meta'nın net karı yüzde 61 artarak 26,8 milyar dolara, Microsoft'un net karı da yüzde 23 artışla 31,8 milyar dolara çıktı.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 4,43'E ÇIKTI

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 8 baz puan yükselişle Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,43'e çıktı. Yeni günde ise ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay bir seyir izliyor.

Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi dün yüzde 0,2 artışla 98,8'den kapanırken, yeni günde de yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi yüzde 0,3 yükselişle 99,1 seviyelerinde dengelendi.

New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,57 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratları güne hafif satıcılı seyirle başladı.

Altın tarafında ise merkez bankalarına ilişkin azalan gevşeme beklentileriyle dün satıcılı bir seyir öne çıktı. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 düşüşle 4 bin 544 dolardan günü tamamlarken yeni günde yatay bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı da Orta Doğu kaynaklı risklerin devam etmesiyle dün yüzde 6,8 yükselişle 111,1 dolardan tamamladı. Şu sıralarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 primle 112,6 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA'DA ECB VE BOE'NİN POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlendi. Yeni günde gözler ECB ve BoE para politikası kararına çevrildi. Para piyasalarında ECB'nin 3 temel politika faizini, BoE'nin de politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin Orta Doğu kaynaklı krizde ekonomilerini destekleyebilmesini sağlamak amacıyla geçici bir devlet yardımı çerçevesi kabul edildiğini açıkladı.

Söz konusu çerçeve, tarım, balıkçılık, ulaştırma ve enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yönelik hedefli ve geçici destek mekanizması olarak uygulanacak.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Bölgede enerji arzına ilişkin endişeler piyasaları baskılamaya devam ederken, genele yayılan satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Asya tarafında bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da mart ayına ilişkin perakende satışlar aylık yüzde 1,3, yıllık bazda 1,7 artarak beklentileri geride bıraktı. Söz konusu veri iç talepteki hareketliliğin arttığına işaret etti. Ülkede mart ayı sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5 azalırken beklentilerin altında gerçekleşti.

Çin tarafında ise nisan ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,3 ile tahminleri aşarak aktivitede genişlemeye işaret etti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

YURT İÇİNDE TCMB'NİN PPK TOPLANTI ÖZETİ TAKİP EDİLECEK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 14.311,19 puandan tamamladı. Yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 22 Nisan'daki toplantısına ilişkin özete çevrildi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,15 azalarak 16.440,00 puandan işlem gördü.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/TL, dünü 45,1010'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 45,1850 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, TCMB'nin PPK toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı dış ticaret dengesi

10.55 Almanya, nisan ayı işsizlik oranı

11.00 Almanya, 1. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, 1. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, nisan ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.00 İngiltere, nisan ayı İngiltere Merkez Bankası faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, aylık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, nisan ayı Avrupa Merkez Bankası faiz kararı

15.30 ABD, 1. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

15.30 ABD, 1. çeyrek PCE fiyat endeksi

15.30 ABD, mart ayı kişisel gelirler

15.30 ABD, mart ayı kişisel harcamalar

15.30 ABD, mart ayı PCE fiyat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mart ayı öncü endeks