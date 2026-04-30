Çin’de nisanda imalat aktivitesi genişledi

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, nisanda imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,3, imalat dışı PMI ise 49,4 oldu.

İmalat sektöründeki aktivite geçen aya kıyasla 0,1 puan azalsa da genişleme seyrini korudu. İmalat dışı sektörlerdeki aktivite 0,7 puan azalarak daralma seyrine girdi. İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1'e yükselerek 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti. Endeks, ocakta 0,8 puan, şubatta 0,3 puan azalarak 49'a gerilemiş, martta ise 1,4 puan artarak 51,4'e yükselmişti.

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamladıktan sonra ocakta 0,8 puan azalarak 49,4'e düşmüş, şubatta 0,1 puan artışla 49,5'e çıkmış, martta ise 0,6 puan artışla 50,1'e yükselerek genişleme seyrine girmişti.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.