Bitcoin 80 bin dolar direncinde takıldı

Bitcoin, 79 bin dolar seviyesindeki kritik direnci aşamayınca kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi ve 77 bin dolar bandına kadar geriledi. Piyasada hem küresel gelişmeler hem de risk iştahındaki azalma fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturdu.

Bitcoin, salı günü yukarı yönlü denemelerinin başarısız kalmasının ardından 77 bin doların altına sarkarken, gün içinde 76.377 dolar seviyelerine kadar geriledi. Daha sonra ise 77.291 dolar civarında dengelenme görüldü.

Pazartesi günü kısa süreliğine 79 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, bu seviyede kalıcılık sağlayamayarak satışlarla karşılaştı.

Analistler, Bitcoin'in şubat ayındaki yaklaşık 60 bin dolar seviyelerinden bu yana güçlü bir toparlanma sergilediğini ancak 80 bin dolar eşiğine yaklaşırken yukarı yönlü momentumun zayıfladığını belirtiyor.

Bu seviyenin güçlü bir direnç mi yoksa geçici bir duraklama mı olduğu, piyasanın yönü açısından kritik görülüyor.

Küresel tarafta ise Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilim ve Orta Doğu'daki enerji arzına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarını yukarı çekerken, riskli varlıklara olan talebi baskıladı.

Artan enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının faiz kararları öncesindeki temkinli görünüm de piyasada risk iştahını sınırladı.

ABD ile İran arasındaki gerilime dair haber akışı da yatırımcıların temkinli kalmasına neden olurken, küresel piyasalarda merkez bankalarının toplantıları yakından izleniyor. Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tutarken enflasyon risklerine dikkat çekti.

Gözler şimdi ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarına çevrildi. Öte yandan teknoloji ve yapay zekâ tarafındaki gelişmeler de risk algısını etkiledi.

OpenAI ile ilgili büyüme beklentilerine dair haberler, piyasalarda spekülatif iştahı sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Kısa vadeli baskılara rağmen Bitcoin'de kurumsal ilginin sürdüğü ifade edilirken, Las Vegas'ta başlayan Bitcoin 2026 Konferansı'nın piyasalarda hareketliliği artırabileceği değerlendiriliyor. Altcoin piyasasında ise karışık bir görünüm hâkim.

Ethereum sınırlı yükseliş kaydederken, XRP ve Solana değer kaybetti. Cardano ve Dogecoin tarafında ise daha pozitif bir ayrışma görüldü.